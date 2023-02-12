شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الهلال تفاجئ لاعبي الفريق بهذا القرار! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ الوليد بن طلال، عضو الشرف بنادي الهلال السعودي، لاعبو الزعيم بتقديم مكافأة مالية ضخمة، عقب الإنجاز الذي حققوه في كأس العالم للأندية واحتلال وصافة العالم.

بـ 100 مليون ريال.. الوليد بن طلال يكافئ الهلال

قدم الوليد بن طلال مكافأة مالية كبيرة إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بتقديم مبلغ 100 مليون ريال، بعد الأداء البطولي خلال كأس العالم للأندية 2022.

الجدير ذكره خسر الهلال أمام ريال مدريد أمس في نهائي كأس العالم للأندية بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، بعد أداء مبتذل من جانب الطرفين.

ومن المقرر أن يستعد الهلال إلى العودة لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء الأربعاء القادم أمام الفيحاء ضمن منافسات الأسبوع الـ 17.