شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من المعيوف عقب وصافة الهلال بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال السعودي، بالتعليق على هزيمة الفريق أمام نظيره ريال مدريد، وتحقيق وصافة كأس العالم للأندية.

وتعرض الهلال السعودي للهزيمة أمام نظيره ريال مدريد، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق الهلال وصافة كأس العالم للأندية، ونجح في الحصول على الميدالية الفضية لأول مرة في تاريخه.

وتحدث عبدالله المعيوف في تصريحات لفضائية SSC: الحمد لله، أشكر كل اللاعبين، والجماهير التي حضرت من الرياض، وكل من آزرالهلال، هذه كرة القدم، وكنا نواجه بطل أوروبا، وبإذن الله نعوض في القادم.

وتابع: الشباب لم يقصروا، والمباراة انتهت وسنفكر في القادم، ومكسب الهلال من البطولة هو المجموعة الكاملة التي كان الكثير من الناس لم يكونوا متفائلين بها، ولكننا اليوم قدمنا مباراة جيدة.