شكرا لقرائتكم خبر عن المعيوف يعلق على وصافة الهلال في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق عبدالله المعيوف، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني اليوم في نهائي كأس العالم للأندية 2022، والتتويج بالميدالية الفضية.

المعيوف يعلق على خسارة الهلال ووصافة العالم

وقال المعيوف، عبر شبكة قنوات SSC:"الحمد لله، أشكر كل اللاعبين، والجماهير التي حضرت من الرياض، وكل من آزر الهلال، هذه كرة القدم، وكنا نواجه بطل أوروبا، وبإذن الله نعوض في القادم".

وأضاف اللاعب: "الشباب لم يقصروا، والمباراة انتهت وسنفكر في القادم، ومكسب الهلال من البطولة هو المجموعة الكاملة التي كان الكثير من الناس لم يكونوا متفائلين بها، ولكننا اليوم قدمنا مباراة جيدة".

نتيجة مباراة الهلال وريال مدريد اليوم في كأس العالم للأندية 2022

وفي ذات السياق استقبل المعيوف خمسة أهداف من ريال مدريد، مقابل إحراز كتيبة الهلال ثلاثية في شباك بطل القارة العجوز، ليتوج الملكي ببطل العالم.