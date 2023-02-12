شكرا لقرائتكم خبر مدير الأمن العام يتفاعل مع تغريدة في غضون 5 دقائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار صاحب التغريدة خبير التخطيط الإقليمي والعمراني المهندس جمال شقدار، إلى أن صبات خرسانية وضعت لحماية أحد الصناديق برصيف المشاة في شارع الضيافة، مما تسبب في إعاقة حركة المشاة، وتشوه الرصيف بصريا، وأكد أنه في خلال أقل من 5 دقائق تفاعل مدير الأمن العام مع تغريدته، وطلب إعطاءه الموقع، حيث أزيلت الملاحظة في وقت قصير.ولفت إلى أن تفاعل مدير الأمن العام وجد صدى واسعا من المغردين، وغالب الردود على التغريدة تفاؤل من الناس بعودة تفاعل المسؤولين التنفيذيين مع الاحتياجات، متمنيا في الوقت نفسه أن يحذو كل المسؤولين حذو الفريق البسامي، واهتمامه بالتطوير والاهتمام بإنهاء معاناة الناس.
إعجاب بسرعة التفاعل
- وجد صدى واسعا من المغردين
- حالة من التفاؤل بالتفاعل مع الاحتياجات
- أن يحذو المسؤولون حذو الفريق البسامي
- اهتمام المسؤولين التنفيذيين بمعاناة المواطن
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الأمن العام يتفاعل مع تغريدة في غضون 5 دقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.