شكرا لقرائتكم خبر مدير الأمن العام يتفاعل مع تغريدة في غضون 5 دقائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تمض سوى 5 دقائق من تغريدة وصفت مشهدا يشكل تشوها بصريا، وإعاقة لحركة سير المشاة بشارع الضيافة في مكة المكرمة، إلا وتجاوب مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي معها بسؤاله عن الموقع، ثم معالجة الملاحظة في وقت قصير.

وأشار صاحب التغريدة خبير التخطيط الإقليمي والعمراني المهندس جمال شقدار، إلى أن صبات خرسانية وضعت لحماية أحد الصناديق برصيف المشاة في شارع الضيافة، مما تسبب في إعاقة حركة المشاة، وتشوه الرصيف بصريا، وأكد أنه في خلال أقل من 5 دقائق تفاعل مدير الأمن العام مع تغريدته، وطلب إعطاءه الموقع، حيث أزيلت الملاحظة في وقت قصير.

ولفت إلى أن تفاعل مدير الأمن العام وجد صدى واسعا من المغردين، وغالب الردود على التغريدة تفاؤل من الناس بعودة تفاعل المسؤولين التنفيذيين مع الاحتياجات، متمنيا في الوقت نفسه أن يحذو كل المسؤولين حذو الفريق البسامي، واهتمامه بالتطوير والاهتمام بإنهاء معاناة الناس.

إعجاب بسرعة التفاعل

