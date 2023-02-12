مصادرة 15300 عبوة منتجات محظورة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة محافظة جدة خلال حملة ميدانية مشتركة 15.300عبوة من المستحضرات المحظورة، جرى تخزينها داخل مستودعين مخالفين بنطاق بلدية البلد الفرعية، وذلك ضمن أعمال الرقابة لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية. وأوضح رئيس بلدية البلد المهندس أحمد الشافعي، أن الجولة الميدانية للفرق الرقابية تمكنت من رصد مستودعين بالنطاق جرى استغلالهما لتخزين المنتجات المحظورة، حيث جرى مصادرة العبوات بالموقعين بمشاركة فرع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء واللتين استكملتا عملية حصر الكميات المرصودة واتخذتا الإجراءات النظامية حيالها. وأشار إلى أنه جرى إغلاق المستودعين، مؤكدا مواصلة رصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثمنا دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات، عبر تطبيق بلدي أو المركز الموحد لخدمة البلاغات 940. وأشار إلى أنه جرى إغلاق المستودعين، مؤكدا مواصلة رصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثمنا دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات، عبر تطبيق بلدي أو المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

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