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وأوضحت الوزارة أن الاحتطاب يعد سببا رئيسا في تضرر الغطاء النباتي وتدهوره، داعية إلى الالتزام بالتوقف عن ممارسته، حتى نسهم جميعا في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي؛ مما يمنحنا بيئة نظيفة، خالية من التلوث ومسبباته، ويزيد من رقعة المساحات الخضراء ويعمل على تحسين جودة الحياة.وحددت الوزارة خلال حملة #حماية_الغطاء_النباتي، التي أطلقتها للتوعية بأهمية الحفــاظ على الغطــاء النباتي وتنميته؛ 3 موجهات رئيسة تسهم في تنمية الغطاء النباتي، تمثلت في استبدال الحطب المحلي بالمستورد، واستبدال الرعي الجائر بالرعي المنظم، إضافة إلى زراعة الأشجار عوضًا عن قطعها، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه المساعدة على إيجاد بيئة نظيفة، وتحسين جودة الحياة.
يذكر، أن المملكة أطلقت كثيرا من حملات التشجير؛ للحد من آثار التصحر، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة في إطار قيادتها للحقبة الخضراء، التي تسعى خلالها إلى تعزيز الدور البيئي للمشاريع المستقبلية.
- استبدال الحطب المحلي بالمستورد
- استبدال الرعي الجائر بالرعي المنظم
- زراعة الأشجار عوضا عن قطعها
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