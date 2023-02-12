شكرا لقرائتكم خبر 3 موجهات رئيسة تسهم في تنمية الغطاء النباتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرصا على حماية الغطاء النباتي من التصرفات الضارة، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية الدور المجتمعي البيئي في الإسهام بتنمية وحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، خلال التوقف عن الاحتطاب، وغيره من الممارسات الخاطئة التي تضر بالبيئة والموارد الطبيعية.

وأوضحت الوزارة أن الاحتطاب يعد سببا رئيسا في تضرر الغطاء النباتي وتدهوره، داعية إلى الالتزام بالتوقف عن ممارسته، حتى نسهم جميعا في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي؛ مما يمنحنا بيئة نظيفة، خالية من التلوث ومسبباته، ويزيد من رقعة المساحات الخضراء ويعمل على تحسين جودة الحياة.

وحددت الوزارة خلال حملة #حماية_الغطاء_النباتي، التي أطلقتها للتوعية بأهمية الحفــاظ على الغطــاء النباتي وتنميته؛ 3 موجهات رئيسة تسهم في تنمية الغطاء النباتي، تمثلت في استبدال الحطب المحلي بالمستورد، واستبدال الرعي الجائر بالرعي المنظم، إضافة إلى زراعة الأشجار عوضًا عن قطعها، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه المساعدة على إيجاد بيئة نظيفة، وتحسين جودة الحياة.

يذكر، أن المملكة أطلقت كثيرا من حملات التشجير؛ للحد من آثار التصحر، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة في إطار قيادتها للحقبة الخضراء، التي تسعى خلالها إلى تعزيز الدور البيئي للمشاريع المستقبلية.

