لا أضرار على محاصيل مكة من انتشار «الجراد النطاط»

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وأكد أن هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبيا من حيث الشكل، إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك، مشيرا إلى أنه ليس لها أضرار على المحاصيل الزراعية، وعادة توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء.وبين المركز أن هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب، ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة، وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان.
حشرة الجراد النطاط
- تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبيا من حيث الشكل
- تختلف عنها من حيث السلوك
- ليس لها أضرار على المحاصيل الزراعية
- عادة توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء
- لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب
- لا تنتقل إلى مسافات بعيدة
- ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان
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