شكرا لقرائتكم خبر 100 مزارع و15 ركنا في مهرجان البن الخولاني السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار إلى محافظة الداير، حيث تنطلق فعاليات مهرجان البن الخولاني السعودي في نسخته العاشرة، والذي يعد واحدا من أهم منافذ التسويق الرئيسة لحبوب القهوة الفاخرة بمنطقة جازان، وأحد عوامل الجذب السياحي للتعريف بالمحافظات الجبلية.

ويستعد 100 مزارع لعرض ما لديهم بما يفوق الـ500 طن من أجود أنواع البن السعودي، إضافة إلى نحو 15 ركنا منوعا تضم عددا من الفعاليات التراثية والثقافية المشوقة.

وأوضح رئيس المهرجان الدكتور مفرح المالكي، أن محافظة الداير استعدت لهذا المهرجان السنوي الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، لإخراجه بالشكل الذي يستحقه هذا المنتج والثروة الاقتصادية الكبيرة.

وبين أن هذه النسخة ستتضمن فعاليات مشوقة على المسرح المفتوح، ومسرح الطفل، واحتفالات متواصلة على مدى أيام المهرجان، وفعاليات ليالي البن، لإحياء التراث الثقافي الخاص بمنطقة جازان، لا سيما المحافظات الجبلية التي تزخر بعدد من التراث والألوان الثقافية المختلفة، وركنا للسياحة والتراث لتعريف زوار المهرجان بالمواقع السياحية والموروثات الشعبية التي تكتنزها محافظات القطاع الجبلي ومنطقة جازان بشكل عام، إضافة إلى متجر الزي الجبلي، وفنون الطهي سواء فيما يخص البن أو ما يخص الوجبات الأخرى الخاصة بالمحافظات الجبيلة بمنطقة جازان بشكل عام.

يذكر، أن المهرجان يستقبل زواره على مدى 10 أيام من الـ4 عصرا حتى الـ2 بعد منتصف الليل.