شكرا لقرائتكم خبر حملة لتنظيف شاطئ الحمراء بـ300 متطوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك 300 متطوع ومتطوعة من كل الفئات العمرية في حملة لتنظيف شاطئ الحمراء بجدة، في إطار مبادرة نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة قطاع حرس الحدود، وأمانة محافظة جدة، والهلال الأحمر السعودي.

وأكد مدير عام الفرع المكلف المهندس ماجد الخليف، أن الوزارة أتاحت إيجاد عدد من الفرص التطوعية على المنصة الوطنية للعمل للتطوعي في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، وذلك للإسهام في غرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات، واستثمار الوقت والقدرات وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وأضاف، بأنه تفعيلا لدور المسؤولية المجتمعية وتحفيزا لجميع فئات المجتمع أتاحت الوزارة فرصا لدعم ورعاية القطاع الخاص للحملة، كما نتطلع مستقبلا لاستضافة مزيد من الفعاليات المماثلة لنشر الوعي البيئي وغرس ثقافة الاستدامة، وذلك للابتعاد عن العادات السلبية التي تتسبب في تشويه جمال البيئة البحرية والمناطق الساحلية.

وأشار إلى ضرورة رفع الوعي البيئي للمجتمع وتسليط الضوء على أهمية تنظيف سواحل المنطقة ورعاية البيئة باعتبارها ضرورة مجتمعية، وزيادة عدد حملات تنظيف السواحل، خاصة أن لها أهميتها الكبيرة على البيئة والمجتمع والفرد معا، لما تبثه في نفوس الشباب من تعزيز شعورهم العام بالولاء والانتماء وتقديم الأفضل من أجل بيئة صحية وآمنة.

وأكد أهمية تفعيل المسؤولية المجتمعية كجزء لا يتجزأ من هوية الوزارة وقيمها، عبر طرح وتنفيذ المبادرات والفعاليات التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في المجتمع الذي ننتمي إليه. واستقطبت الحملة مختلف الفئات العمرية لتنظيف الشاطئ، مشيدا بالإقبال اللافت الذي شهدته الحملة من المتطوعين والداعمين، مما أسهم في تحقيق الأهداف.

أهداف المبادرة:

