وصول طائرة سعودية سادسة لإغاثة منكوبي زلزال سوريا وتركيا

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يأتي ذلك، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.على الصعيد نفسه غادر فريق البحث والإنقاذ السعودي للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي.
ووصل فريق البحث والإنقاذ السعودي إلى تركيا مجهزا بالآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، ليباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معها بالطرق المثلى، للإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.
الطائرة الإغاثية
- تحمل 98 طنا من المساعدات الإغاثية
- المواد الغذائية
- الخيام والبطانيات والبسط
- الحقائب الإيوائية
- المواد الطبية
فريق البحث والإنقاذ
- مجهز بالآليات والمعدات والمضخات
- الأدوية الطبية والتجهيزات الفنية
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