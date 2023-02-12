الخدمات الرقمية تسهل تحركات زوار المسجد الحرام

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وتنوعت الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين بتوزيع الكتيبات والمطويات لـ2.300 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية عبر المنصات الرقمية لـ22.000 مستفيدا، إلى جانب 123.000 مستفيد من التوعية الميدانية.واستفاد 2.550 معتمرا من خدمة التطويف، وتم استخدام 130.000 لتر من المطهرات، و2560 لترا من المعطرات، 32.600 لتر في تعقيم السجاد، و5.700 لتر من معقمات الأيدي، و2.800 لتر من التعقيم بالروبوتات، و2.800 لتر من التعقيم بالبايوكير، و32.500 لتر في تعقيم الأسطح.
كما اشتملت نوعية الخدمات على استفادة 34.667 مستفيدا من الخدمات التطوعية، وتوزيع 1.000 من السماعات لترجمة خطبة الجمعة لعدة لغات، و525 أسورة معصم يد للزائر الصغير، واستفادة 32.817 من الإرشاد المكاني باللغات، و1.956 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.
خدمات قُدمت الجمعة
- توزيع الكتيبات والمطويات لـ2.300 مستفيد
- تقديم التوعية الرقمية لـ22.000 مستفيد
- 123.000 مستفيد من التوعية الميدانية
- استفادة 2.550 معتمرا من خدمة التطويف
- استخدام 130.000 لتر من المطهرات
- 2560 لترا من المعطرات
- 32.600 لتر في تعقيم السجاد
- 5.700 لتر من معقمات الأيدي
- 2.800 لتر من التعقيم بالروبوتات
- 2.800 لتر من التعقيم بالبايوكير
- 32.500 لتر في تعقيم الأسطح
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