عرعر وطريف تسجلان درجة صفرية

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وكان توقع المركز الوطني توقع في تقريره عن حالة الطقس على المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، وأجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة، تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت مدينة عرعر ومحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح أمس، صفر درجة مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وذلك حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.وكان توقع المركز الوطني توقع في تقريره عن حالة الطقس على المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، وأجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة، تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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