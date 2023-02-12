شكرا لقرائتكم خبر فتح أبواب التمكين لإنجازات المرأة بمجال العلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اهتمت المملكة باحتضان إنجازات المرأة السعودية ومشاركاتها في مجالات العلوم المختلفة، بما تنشده رؤية المملكة 2030؛ التي مكنتها من السير بخطوات ثابتة محققة طموحاتها وأهدافها؛ وأنها قادرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات والمضي قدما للوصول إلى القمة، بدعم وتمكين من الحكومة لتصبح شريكة في بناء الوطن ورفعته.

ويمثل اليوم العالمي للمرأة والفتاة في حقل العلوم؛ الذي تحتفي به دول العالم في 11 فبراير من كل عام؛ عرفانا بدور المرأة في مجالات العلوم وإسهامها في التنمية المستدامة، وربط المجتمع الدولي بها في الخطط العامة الموجهة نحو المستقبل.

وتتجلى من تلك النجاحات للمرأة السعودية؛ قدراتها وأنها شريك فاعل في بناء الوطن وتنميته، وصورة مشرقة أمام العالم عن مدى جدارة المرأة السعودية في مختلف المجالات؛ حيث شاركت المملكة؛ ممثلة في جمعية مساعي النسائية الخيرية، أخيرا في معرض سول الدولي للاختراعات؛ وذلك باختراعات جرى تسجيلها مسبقا في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، واستعراضها أمام لجنة التحكيم والمستثمرين الذين أشادوا بجودة الأفكار المنفذة، وفازت الجمعية بفضل الله بـ3 ميداليات «ذهبية، فضية، برونزية»؛ فيما حققت الجمعية أيضا 7 جوائز خاصة.

من إنجازات الطالبات:

