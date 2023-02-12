فتح أبواب التمكين لإنجازات المرأة بمجال العلوم

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ويمثل اليوم العالمي للمرأة والفتاة في حقل العلوم؛ الذي تحتفي به دول العالم في 11 فبراير من كل عام؛ عرفانا بدور المرأة في مجالات العلوم وإسهامها في التنمية المستدامة، وربط المجتمع الدولي بها في الخطط العامة الموجهة نحو المستقبل.وتتجلى من تلك النجاحات للمرأة السعودية؛ قدراتها وأنها شريك فاعل في بناء الوطن وتنميته، وصورة مشرقة أمام العالم عن مدى جدارة المرأة السعودية في مختلف المجالات؛ حيث شاركت المملكة؛ ممثلة في جمعية مساعي النسائية الخيرية، أخيرا في معرض سول الدولي للاختراعات؛ وذلك باختراعات جرى تسجيلها مسبقا في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، واستعراضها أمام لجنة التحكيم والمستثمرين الذين أشادوا بجودة الأفكار المنفذة، وفازت الجمعية بفضل الله بـ3 ميداليات «ذهبية، فضية، برونزية»؛ فيما حققت الجمعية أيضا 7 جوائز خاصة.
من إنجازات الطالبات:
- غالية السهلي، الميدالية الذهبية من جامعة إدارة العلوم من ماليزيا
- انتصار درباح، ميدالية فضية من صندوق فيتنام لدعم الابتكارات التكنولوجية
- عائشة الدوسري، ميدالية برونزية من الجمعية الإندونيسية لدعم الابتكار والاختراع
- أماني هزازي، جائزة خاصة مقدمة من جمعية المخترعات الكوريات
- سامية العنزي، جائزة خاصة مقدمة من الجمعية الإندونيسية لدعم الابتكار
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