ضبط 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 16781 مخالفا خلال أسبوع من 2 حتى 8 فبراير 2023. وتمت إحالة 14406مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية، وإحالة 1836 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11085 مخالفا. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات:





1005 مخالفين لنظام الإقامة



4176 مخالفا لنظام أمن الحدود



2546 مخالفا لنظام العمل



542 شخصا تم ضبطهم



23310 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة



20985 رجلا



2325 امرأة



ضبط 118 حاولوا عبور الحدود



ضبط 18 متورطا في النقل والإيواء



إحالة 14406 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية



إحالة 1836 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم



ترحيل 11085 مخالفا



34%...........يمنيون



55%..................إثيوبيون



2%.....................جنسيات أخرى



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