شكرا لقرائتكم خبر الخيمة الشعبية تستقطب زوار مهرجان الصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطبت الخيمة الشعبية إحدى فعاليات مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية في نسخته الثامنة بمحافظة طريف الزوار من داخل المنطقة وخارجها، استمتعوا داخلها ببرامج وفعاليات في أجواء شتوية حولتها إلى ملتقى ثقافي وشعبي حفز الشعراء والأدباء لإلقاء قصائدهم الشعرية بها.

وتنقل الخيمة الزائر إلى الماضي عبر الصور الذهنية التي تروي تاريخ الخيمة العربية وحضارتها الأصيلة، وأحيت الحنين إلى حياة البادية والتمسك بالموروث القديم لما يشكله من موروث ثقافي لأبناء الجزيرة العربية، مثل صناعة القهوة السعودية بوصفها منتجا ثقافيا مميزا للمملكة ورمزا للضيافة والكرم.

وعدت اللجنة المنظمة للمهرجان فكرة الخيمة رائدة ومعبرة تحكي التراث الأصيل والتاريخ القديم، مشيرة إلى أنها تستقطب يوميا عددا من الزوار للاستمتاع بفعاليتها التي تشتمل على الفنون الشعبية، مثل الدحة والهجيني، وغيرها من الفعاليات التي تلبي رغبات الزوار.