شكرا لقرائتكم خبر الخيمة الشعبية تستقطب زوار مهرجان الصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتنقل الخيمة الزائر إلى الماضي عبر الصور الذهنية التي تروي تاريخ الخيمة العربية وحضارتها الأصيلة، وأحيت الحنين إلى حياة البادية والتمسك بالموروث القديم لما يشكله من موروث ثقافي لأبناء الجزيرة العربية، مثل صناعة القهوة السعودية بوصفها منتجا ثقافيا مميزا للمملكة ورمزا للضيافة والكرم.وعدت اللجنة المنظمة للمهرجان فكرة الخيمة رائدة ومعبرة تحكي التراث الأصيل والتاريخ القديم، مشيرة إلى أنها تستقطب يوميا عددا من الزوار للاستمتاع بفعاليتها التي تشتمل على الفنون الشعبية، مثل الدحة والهجيني، وغيرها من الفعاليات التي تلبي رغبات الزوار.
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