شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال ثالث أفضل لاعب في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصد نجم الهلال السعودي جائزة ثالث افضل لاعب في كأس العالم للأندية المغرب 2022، بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه لاعب الزعيم خلال مشاركته خلال النسخة المنقضية من المونديال.

فيتو يفوز بجائزة ثالث أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2022

وفاز فيتو بالجائزة متفوقًا على زملائه بالفريق، بعد لمساته الواضحة في فوز الهلال على الوداد وفلامينجو وأداؤه المتميز اليوم أمام ريال مدريد الإسباني.

الهلال بفشل في تحقيق لقب كأس العالم للأندية 2022

وخسر الهلال أمام بطل أوروبا نساء اليوم في نهائي كأس العالم للأندية بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، سجل منها فيتو هدفين، ليحقق زعيم آسيا الميدالية الفضية.

الجدير ذكره تُعد هذه الميدالية الفضية هي الأولى في تاريخ مشاركات الزعيم في كأس العالم للأندية.