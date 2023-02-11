شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضياع حلم المونديال.. تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خسر الهلال السعودي من ريال مدريد الإسباني بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، مساء اليوم السبت في نهائي كأس العالم للأندية 2022، ليفشل زعيم آسيا في تحقيق الذهبية الأولى في تاريخه.

أهداف مباراة الهلال وريال مدريد اليوم في كأس العالم للأندية

بدأت أهداف اللقاء عن طريق فينيسيوس في الدقيقة الـ 13 من عمر اللقاء، ولم تمر دقائق قليلة إلا واستطاع بطل أوروبا تسجيل الهدف الثاني في شباك المعيوف باثادم فالفيردي بالدقيقة الـ 18.

عاد الهلال إلى أحداث اللقاء بتسجيل ماريجا تسجيل هدف الهلال الوحيد في شباك حارس الملكي في الدقيقة الـ 26 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة أكثر من رائعة.

وأضاف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثالث في شباك الزعيم في الدقيقة الـ 54، وعاد فالفيردي مرة أخرى ليُسجل الهدف الرابع للملكي بعد أربع دقائق من الهدف السابق.

بينما جاء هدف الريال الخامس في الدقيقة الـ 69، الذي عاد وسجل مرة أخرى في شباك المعيوف بتمريرة سحرية.

وسجل فيتو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الـ 63، وعاد ليضيف الثالث لزعيم آسيا في الدقيقة الـ 79.

وبذلك يحصد بطل آسيا 2020/2021 الفضية الأولى في تاريخة، حيث تُعد هذه المرة الأولى التي يصعد الهلال إلى الدور النهائي لكأس العالم للأندية.

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي بعد الخسارة أمام الهلال

من المقرر أن يقع الهلال ضيفًا على الفيحاء مساء الأربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي