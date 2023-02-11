شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي مونديال الأندية.. الهلال يقع أمام ريال مدريد بـ "خماسية" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في تحقيق الفوز على نظيره ريال مدريد الإسباني مساء اليوم السبت ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية "المغرب 2022".

الهلال يقع أمام بطل أوروبا "بخامسية"

وخسرت كتيبة الزعيم من بطل القارة الأوروبية بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة تراجع فيها أداء لاعبي الهلال عن لقاء نصف النهائي أمام فلامنجو البرازيلي.

أهداف مباراة ريال مدريد والهلال اليوم في نهائي كأس العالم للأندية 2022

افتتح الملكي أهداف المباراة عن طريق فينيسيوس في الدقيقة الـ 13، ولم تمر دقائق قليلة إلا واستطاع فالفيردي إضافة الهدف الثاني بتمريرة أكثر من رائعة.

حاول لاعبو الزعيم العودة إلى إحداث اللقاء بتسجيل الهدف الأول في شباك الملكي عن طريق ماريجا في الدقيقة الـ 26.

ليعود ريال مدريد في الشوط الثاني ويقلص الفارق إلى ثلاثية عن طريق كريم بنزيما، ولم تمر خمس دقائق على هدف الفرنسي إلا واستطاع فالفيردي العودة من مرة وتسجيل الهدف الثاني له والرابع للملكي في الدقيقة الـ 58 تحديدًا، والخامس جاء بأقدام فينيسيوس في الدقيقة الـ 69.

وتمكن فييتو من إضافة الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الـ 63، وكذلك الثالث في الدقيقة الـ 79.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي بعد خسارة كأس العالم للأندية

وفي سياق آخر من المقرر أن يقع الهلال ضيفًا على الفيحاء مساء الأربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي في نسخته الجارية 2022/2023.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

الجدير ذكره تذاع أحداث مباراة الهلال والفيحاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الناقل الحصري لجميع مجريات دوري روشن السعودي في نسخته الجارية 2022/20223.