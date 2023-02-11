شكرا لقرائتكم العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا وتركيا عبر ساهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عبر مستشار وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالمجيد العساكر، عن حزنه العميق للمشاهد المأساوية التي رافق توابع زلزال تركيا وسوريا.

دعوة للتبرع

وقال العساكر، في تصريحات لـ الإخبارية اليوم السبت: “المتابع لهذه الأزمة يجد الحاجة الكبيرة لدى متضرري زلزال تركي وسوريا، فقد شاهدنا أمورًا مأساوية تحزن القلوب وعليه فإنني أهيب بالجميع التبرع والمساهمة”.

وأضاف مستشار وزير الشؤون الإسلامية، إن المملكة من أوائل الدول المبادرة لإغاثة المنكوبين والمتضررين في أنحاء العالم، لذلك أدعو الجميع للتبرع عبر منصة ساهم التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة”.

منصة ساهم

وأكد أن منصة ساهم جهة موثوقة، سبق أن قدمت إغاثات للمتضررين في مختلف بلدان العالم، واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى له سَائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمَّى”.

بلغت حصيلة التبرعات التي جمعتها الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلازل في سوريا وتركيا أكثر من 250 مليون ريال حتى اليوم السبت، فيما بلغ عدد المتبرعين عبر منصة ساهم أكثر من 711 ألف متبرع.

توجيه القيادة

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّها يوم الثلاثاء الماضي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية لسوريا وتركيا.