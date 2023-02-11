شكرا لقرائتكم تعليم الشمالية: تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الـ9 صباحًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت إدارة تعليم الشمالية تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الساعة (9) صباحًا.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاضٍ في درجات الحرارة ولرؤية اللجنة المختصة، تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الساعة (9) صباحًا، اعتبارًا من الأحد 1444/07/21 وحتى يوم الخميس 1444/07/25 مع التأكيد على أن يكون اليوم الدراسي مستوفيًا جميع الحصص الدراسية، وذلك لجميع مدارس المنطقة.