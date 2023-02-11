المهن الابتكارية تستقطب 59% من السعوديات

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وأكد المجلس «في اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، نفخر بالمرأة والفتيات السعوديات اللواتي يحققن إنجازات سباقة في ميادين العلوم والابتكار».وفيما يتعلق بالتحصيل الأكاديمي للسعوديات في مجالات العلوم، جاءت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المركز الأول من حيث استقطاب النساء، ثم العلوم الفيزيائية والعلوم البيولوجية والرياضيات والإحصاء والهندسة والعمارة.
وفي 2023 خرجت 100 موهبة نسائية في معرض إبداع العلوم والهندسة في تخصصات عدة حسب الترتيب التالي: علم المواد، الكيمياء والكيمياء الحيوية، تقنيات الهندسة والهندسة البيئية، الطاقة، الطب الحيوي والعلوم الصحية، علم الأحياء الدقيقة، الروبوتات والأجهزة الذكية.
التحصيل الأكاديمي في مجالات العلوم:
- 34.1% تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
- 30% العلوم الفيزيائية
- 18.9% العلوم البيولوجية
- 13.3% الرياضيات والإحصاء
- 2.7% الهندسة والعمارة
المواهب بمعرض إبداع العلوم والهندسة:
- 100 موهبة نسائية عام 2023
- 19 علم المواد
- 17 الكيمياء والكيمياء الحيوية
- 15 تقنيات الهندسة والهندسة البيئية
- 14 الطاقة
- 14 الطب الحيوي والعلوم الصحية
- 7 علم الأحياء الدقيقة
- الروبوتات والأجهزة الذكية
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