كيف تتقدم المملكة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت المملكة 8 مراتب في مؤشر الأمن الغذائي العالمي عن العام الماضي، بينما تحسنت خلال السنوات الـ10 الماضية بمقدار +4.5.

وأعلن المؤشر عن ذكراه السنوية العاشرة وهو مؤشر صادر من (Economist Intelligence Unit ).

وعرض المؤشر نظرة على مدى العقد الماضي من البيانات لتوجيه العمل نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول 2030.

وأظهر العقد الماضي مدى أهمية ذلك للنظر إلى الجوع من نهج النظم الغذائية.

ويتضمن ذلك تقييم القدرة على تحمل تكلفة الغذاء وتوافره وجودته وسلامته، فضلا عن تقييم مدى مرونة الدول في حماية مواردها الطبيعية، لتمكينها من الاستمرار في إنتاج الغذاء حاليا وفي المستقبل، يكون تعريف نقاط القوة بأي مؤشر درجة أعلى من 75.

عند تقييم الدوافع المحددة لانعدام الأمن الغذائي على مدى 10سنوات، يعرض التقرير النتائج الرئيسة التالية:







بعد تحقيق مكاسب سريعة في السنوات القليلة الأولى من إنشائها، بلغت درجات المؤشر ذروتها في جميع الدول في 2019 ، قبل أن تنخفض على مدار العامين الماضيين وسط جائحة covid-19 والصراع وتقلب المناخ.



شوهد الانخفاض في درجات المؤشر بجميع المناطق والدول بمستويات الدخل المختلفة.



ومع ذلك، لا تزال الدول ذات الدخل المرتفع في أوروبا تتصدر المؤشر، كما فعلت قبل عقد من الزمن، حيث احتلت سبعة من المراكز العشرة الأولى، مع حصول أيرلندا على المركز الأول.

استمرت دول أفريقيا جنوب الصحراء في السيطرة على المراكز ال 10 الأخيرة في المؤشر، واحتلت 7 من هذه الأماكن، حيث سجلت بوروندي صاحبة المركز الأخير 34.67 درجة.





يوضح المؤشر أن الجوع (باستخدام نقص التغذية كإجراء) والتقزم عند الأطفال مرتبطان أكثر بجودة الأغذية وسلامتها.



السكان الذين يتبعون وجبات تفتقر إلى البروتين الجيد والمغذيات الدقيقة، وحيث يكون الوصول إلى مياه الشرب محدودا، يسجلون درجات أسوأ في الأمن الغذائي.





ترتبط القدرة على تحمل التكاليف ارتباطا وثيقا بالجوع.



يوضح المؤشر أن البلدان التي ليس لديها برامج شبكات أمان غذائية وطنية شاملة وممولة تمويلا جيدا لديها مستويات أعلى من الجوع (وتقزم الأطفال).





أثر التقلب المتزايد في أسعار المواد الغذائية منذ 2019 على مدى تحمل تكلفة الغذاء - تراجعت 70 دولة في تصنيفات المؤشر لهذا العام بسبب ارتفاع التكاليف.



في الواقع، من بين الركائز ال 4 التي يتألف منها المؤشر، تراجعت القدرة على تحمل التكاليف أكثر من أي وقت مضى على مدار العقد.





الموارد الطبيعية والقدرة على الصمود هي الركيزة الأقل تسجيلا بين الفئات ال 4 للأمن الغذائي، مما يؤدي إلى انخفاض درجة المؤشر بشكل عام.



تسجل البلدان المدرجة في المؤشر 50.8 فقط من 100 لهذه الركيزة، مقارنة بدرجة المؤشر البالغة 60 في جميع المجالات.

في حين أن هذا يعد تحسنا عن عام 2012 ، إلا أنه يمثل ارتفاعًا طفيفا فقط من 50.1 في عام 2019 ، في وقت تحتل فيه مخاطر المناخ مركز الصدارة.





على العكس من ذلك، فإن أعلى ركيزة للدرجات هي جودة الطعام وسلامته.



متوسط الدرجات في جميع الدول هو 68 ، مدفوعا بالتبني الواسع النطاق لخطط أو استراتيجيات التغذية.

هذا أمر أساسي لأن الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي هي السبب الرئيس للوفاة المبكرة على مستوى العالم.





احتل توافر الغذاء المرتبة الثالثة بعد جودة الأغذية وسلامتها، والقدرة على تحمل التكاليف، مع درجة 56.7 .



هذه قفزة من 53.4 في 2012 ؛ ومع ذلك، جاء معظم هذا الارتفاع قبل 2019 .

في حين أن النتيجة الإجمالية للتوافر مدعومة بقفزة 41.5 نقطة في مرافق تخزين المحاصيل لجميع البلدان، إلا أنها تتراجع بسبب انخفاض الإنفاق العام على البحث والتطوير في مجال الزراعة.





البلدان التي تعد نماذج للأمن الغذائي هي تلك التي تحصل على درجات عالية في جميع الركائز الأربع للأمن الغذائي.



على سبيل المثال، أحرزت أيرلندا صاحبة أعلى الدرجات 92 نقطة فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، وجودة الطعام وسلامته، وما فوق 74 نقطة لركائز التوافر والمرونة.





على مدى 10 سنوات، تمكنت أيرلندا من الحفاظ على انخفاض تكاليف الغذاء في نفس الوقت الذي يتم فيه معالجة عدم المساواة وضمان بقاء شبكة الأمان في مكانها.



لقد شهدت قفزة كبيرة في البحث والتطوير الزراعي وتمكنت من تقليل فقد الغذاء، مما يساعد على ضمان توفر ما يكفي من الغذاء الجيد.

تتمتع الحكومة أيضًا بمعايير غذائية عالية وهي ملتزمة سياسيا بالتكيف.





تم تكرار هذه الاتجاهات إلى حد ما عبر الدول ال 10 الأولى الأكثر تحسنا على مدار عقد من الزمان، والتي تشمل دولا مثل تنزانيا وعمان والصين، التي تقدمت؛ لأنها تمكنت من معالجة القدرة على تحمل التكاليف، وغرس شبكات الأمان وتعزيز الوصول إلى الأسواق.



كما قلصوا التقلبات في الإنتاج والتزموا باستراتيجيات الأمن الغذائي وسياسات التكيف.





وعلى العكس من ذلك، فإن تلك الدول التي تدهورت أكثر من غيرها، مثل فنزويلا وبوروندي، فعلت ذلك؛ لأنها لم تكن قادرة على الحفاظ على انخفاض تكاليف الغذاء، ولم يكن لديها إمدادات غذائية كافية أو الوصول إلى الأسواق، وعانت من تقلب الإنتاج.



لم يكن لدى الدول ال 10 الأدنى في كثير من الأحيان القدرة على تنمية الأمن الغذائي خلال الاستثمار في البحث والتطوير وشبكات الأمان واستراتيجيات الأمن الغذائي، وسياسات التكيف الوطنية وخطط إدارة المخاطر والمبادئ التوجيهية التغذوية.

هذه السياسات والاستثمارات واللوائح ضرورية.