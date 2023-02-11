مسلسل الهدر يصل الربع الخالي

عاد مجددا مسلسل هدر المياه بمنطقة نجران ليصل شرقا وبالتحديد طريق الغويلة - المركب الرئيسي؛ حيث اشتكى العديد من المواطنين والمقيمين من هدر وتسرب كبير من أحد أنابيب شبكة المياه التي تعتبر أحد أهم مشاريع السقيا لأهالي الربع الخالي منذ قرابة الشهرين، ولم يتم معالجته رغم العديد من المطالبات والشكاوى التي تقدموا بها حسب إفادتهم، مرجعين السبب إلى الحفر عند تركيب إحدى اللوحات الإرشادية بالموقع لتثبيتها مما تسبب في إلحاق الضرر بأحد الأنابيب الأرضية ونتج عنه هدر وتسرب مستمر طوال شهرين مما شكل بحيرات على امتداد الطريق أدت إلى إغلاق الطريق وتعثر السير، كما تسبب في ضرر كامل الطريق والأسفلت المجاور للمحطات، مطالبين في الوقت نفسه سرعة التجاوب ومعالجة الخلل.

من جهتها أكدت شركة المياه أنها تلقت عددا من البلاغات وتم التواصل مع المواطنين الذين تقدموا بالشكاوى والبلاغات، وجاري العمل على معالجة الخلل في القريب العاجل.