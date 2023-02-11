تعليم ظهران الجنوب يستعد للاحتفاء بيوم التأسيس

أكملت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، استعداداتها للاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية «يوم التأسيس» والذي يصادف يوم 22 فبراير من كل عام، تحت شعار «يوم بدينا» في الإدارة ومكاتب التعليم ومدارس المحافظة، بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.

وأنهت اللجان التنظيمية والتنفيذية استعداداتها، لتنفيذ البرامج والأنشطة الفاعلة، التي تسهم في تحقيق أهداف المناسبة والتي تتضمن: التعريف بمناسبة يوم تأسيس الدولة السعودية وأهميته التاريخية والحضارية والثقافية، في ترسيخ القيم الوطنية، والاعتزاز بالدولة السعودية وجذورها التاريخية الراسخة، وعمقها الحضاري والثقافي المتنوع، لأكثر من ثلاثة قرون، والتأكيد على التلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقياداتهم، منذ عهد الإمام محمد بن سعود وحتى عهدنا الحاضر.

وأوضح مدير التعليم طارق بن علي آل فرحان، أن خطة الاحتفاء بيوم التأسيس، تتضمن عددا من البرامج والفعاليات والمناشط، لتفعيلها في الإدارة والمكاتب والمدارس، بدايةً من يوم الأحد القادم ولمدة أسبوع، وتشتمل المناشط والفعاليات على قصة التأسيس، وبطولات أئمة الدولة السعودية الأولى، وزيارات ورحلات ميدانية طلابية، وورش للرسم والأشغال اليدوية، ومعارض فنية، وأنشطة تروي قصة وطن، وتصوير فوتوغرافي وصور تاريخية، ومسابقة

«تأسيس وأثر» و«راوي التأسيس»، والرسم والتلوين.