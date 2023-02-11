حملة لتنظيف شاطئ الحمراء بجدة

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة وبمشاركة قطاع حرس الحدود، وأمانة محافظة جدة، والهلال الأحمر السعودي مبادرة لتنظيف شاطئ الحمراء، كما شارك في الحملة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة وأكثر من 300 متطوع ومتطوعة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الوزارة أتاحت إيجاد العديد من الفرص التطوعية على المنصة الوطنية للعمل للتطوعي في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، وذلك للمساهمة في غرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وبين الخليف ضرورة رفع الوعي البيئي للمجتمع وتسليط الضوء على أهمية تنظيف سواحل المنطقة ورعاية البيئة باعتبارها ضرورة مجتمعية، وزيادة عدد حملات تنظيف السواحل خاصة، وأن لها أهميتها الكبيرة على البيئة والمجتمع والفرد معًا؛ لما تبثه في نفوس الشباب من تعزيز شعورهم العام بالولاء والانتماء وتقديم الأفضل من أجل بيئة صحية وآمنة، مؤكدًا أهمية تفعيل المسؤولية المجتمعية كجزء لا يتجزأ من هوية الوزارة وقيمها، عبر طرح وتنفيذ المبادرات والفعاليات التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في المجتمع الذي ننتمي إليه.

شارك في الحملة مدير مشروع عيادات النحل المتنقلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتورة رولا عادل كتبي، ومدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة البيئة والمياه والزراعة بثينة عوض.