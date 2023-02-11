تشديد فحوصات المواشي بالحديثة

شدَّد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف إجراءات الاختبارات والفحوصات على المواشي والإرساليات الحيوانية في المحجر الحيواني والنباتي بمنفذ الحديثة، ومنع دخول المواشي المصابة بالأمراض الوبائية إلى المملكة. وأكدَ مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف علي بن محمد المنصور، أهميةَ المحجر الحيواني والنباتي بمنفذ الحديثة ودوره في منع دخول المواشي المصابة بالأمراض الوبائية وتطبيق نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته.



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