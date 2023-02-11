برنامج للحلقات القرآنية

نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الحلقات القرآنية وبالتعاون مع الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية، البرنامج التعليمي الدائم للحلقات القرآنية بالمسجد الحرام على أوقات وفترات متعددة تناسب أوقات الطلاب والطالبات وبمعايير تستهدف الراغبين في صحبة كلام الله، عز وجل، «حضورياً» في رحاب المسجد الحرام عبر مسارات متنوعة ومستويات متدرجة تراعي أعلى درجات الإتقان.



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