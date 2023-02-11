86 ألف مستفيد من التوعية الميدانية بالحرم المكي

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من خدماتها النوعية، وذلك في سبيل راحة المصلين والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق.

وتنوعت الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين من خلال توزيع عبوات زمزم لــ 15.360 مستفيدًا، والكتيبات والمطويات على 1.750 مستفيدًا، وتقديم التوعية الرقمية لـ 18.000 مستفيد، إلى جانب 86.516 مستفيدًا من التوعية الميدانية.

واستفاد 2.029 معتمرًا من خدمة التطويف، وتم استخدام 130.000 لتر من المطهرات، و2650 لترًا من المعطرات، و 32.400 لتر في تعقيم السجاد، و5.500 لتر من معقمات الأيدي، و2600 لتر من التعقيم بالروبوتات، و2400 لتر من التعقيم بالبايوكير، و32.300 لتر في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات على تقديم 100 فواحة لتعطير المسجد الحرام، و400 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، والعمل على فرش 16.500 سجادة، و 1184 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.