السعودية اليوم / التدريب التقني بالحدود الشمالية يعلن تأجيل بداية المحاضرات التدريبية إلى الـ 9 صباحًا



عرعر 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية تأجيل بداية المحاضرات التدريبية ابتداءً من غد الأحد حتى الخميس في المدة من ‏25-21 /07/ 1444هـ، إلى الساعة الـ 9 صباحاً لجميع منشآت ‫التدريب التقني‬ بالمنطقة.

وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي لما تشهده المنطقة من انخفاض لدرجات الحرارة، ولما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة المتدربين ومنسوبي الإدارة.

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22:46ت م

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