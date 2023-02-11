السعودية اليوم / الرئيس المصري يلتقي رؤساءَ المجالس والبرلمانات العربية



القاهرة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، وفدًا من أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، بحضور كلٍّ من معالي رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، ورئيس برلمان عموم أفريقيا فورتشن شارومبيرا.

وأكد السيسي -خلال اللقاء- دعمَ مصر جهودَ تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية، مشيراً إلى حرص المؤتمر على بلورة رؤية برلمانية مشتركة؛ للإسهام في تعزيز العمل العربي، ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

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22:43ت م

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