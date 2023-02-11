السعودية اليوم / تعليم جازان يشارك في فعاليات "القافلة الزراعية الإرشادية"



جيزان 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية، التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان على مدى خمسه أيام ضمن مهرجان شتاء جازان "أجمل وأدفأ"، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.

ويستعرض الركن أهم منجزاتها على المستوى العربي والخليجي والوطني، إضافة إلى أهم المبادرات والملتقيات والأفلام الوثائقية للأعمال التطوعية العامة المهتمة بالبيئة، ومرسمٍ حرٍّ للأطفال.

يُذكر أن القافلة الزراعية الإرشادية تهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات، وتغيير الاتجاهات السلوكية للمزارعين، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وتعريفهم بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي من خلال البرامج الإرشادية، وتغيير ممارسات المزارعين السلبية في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة الآفات الزراعية، وكيفية تنفيذها.

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22:03ت م

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