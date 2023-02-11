السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يعلن تأخير بداية اليوم الدراسي إلى الساعة الـ 9 صباحاً



عرعر 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية تأجيلَ بداية اليوم الدراسي إلى الساعة الـ 9 صباحًا، ابتداءًا من يوم الأحد 1444/07/21هـ حتى يوم الخميس 1444/07/25هـ؛ نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاضٍ في درجات الحرارة.

وأكدت الإدارة على المدارس استيفاء جميع الحصص الدراسية في اليوم الدراسي، لجميع مدارس المنطقة.

// انتهى //

21:53ت م

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