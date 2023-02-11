شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالقادر يكشف أسباب الخسارة أمام فلامينجو في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعته مع نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

أحمد عبدالقادر: كنا نسير بشكل جيد في المباراة ولكن صادفنا سوء حظ كبير

وتحدث اللاعب أحمد عبد القادر، نجم الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، عن أسباب خسارة فريقه في مباراة فلامينجو البرازيلي، ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال أحمد عبد القادر في تصريحات عبر قناة "المغربية الرياضبة": "كنا نسير بشكل جيد في المباراة وحاولنا أن نفوز، ولكن صادفنا سوء حظ كبير".

وواصل: "هناك ركلة جزاء لا أعلم مدى صحتها، ولا يوجد تعمد من جانب محمد هاني للمس الكرة بيده".

وأتم: "نحمد الله على النتيجة بعيدًا عن أي شيء، لكن الطرد أثر كثيرًا علينا وأحدث (لخبطة) في تشيكل الفريق، وبالتأكيد هذه المباريات تلعب على التفاصيل الصغيرة".