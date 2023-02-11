شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة أمام فلامينجو.. موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، وذلك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

ويبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد مباراة المارد الأحمر، المقرر اقامتها عقب الانتهاء من منافسات كأس العالم للأندية، حيث يلتقى مع نظيره نادي الهلال السوداني في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

ويستعد النادي الأهلي لافتتاح مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الهلال السوداني، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني يوم السبت الموافق 18 من فبراير الجاري، في تمام الساعة 03:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، 04:00 بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان.

وكانت قد أسفرت نتائج قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد استقر على تأجيل مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني في الجولة الأولى من دور المجموعات، بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.