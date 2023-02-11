شكرا لقرائتكم خبر عن بوسكيتس مستاء من برشلونة.. هل يرحل اللاعب إلى النصر؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انقلب الشارع الرياضي رأسًا على عقب بعدما أشارت أنباء عدة إلى اقتراب رحيل سيرجيو بوسكيتس عن صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

سيرجيو بوسكيتس مستاء من برشلونة

ووفقًا للمعلومات التي كشفتها العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، فإن لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس مستاء للغاية من إدارة برشلونة بسبب عدم عرض التجديد عليه حتى الآن، مما يجعله يفكر جديًا في الرحيل.

وفي ذات السياق قدم النصر السعودي عرض مغري لـ بوسكيتس، لتعزيز صفوفه بجهوده بداية من الموسم الجديد.

ولم يرد اللاعب حتى الآن على عرض العالمي املًا في تجديد عقده مع برشلونة في أقرب وقت

تعرف على عقد بوسكيتس مع برشلونة

وفي ذات السياق.. يقترب عقد الدولي الإسباني من الانتهاء مع برشلونة، حيث يرتبط اللاعب بعقد من المقرر أن ينتهي في الصيف القادم.

تعرف على أرقام بوسكيتس مع برشلونة 2022/2023

شارك صاحب الـ 34 عامًا مع النادي الكتالوني منذ انطلاق الموسم الجاري في 24 هدف، ناجحًا في المساهمة بـ هدف فقط لا غير.