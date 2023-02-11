السعودية اليوم / زلزال بقوة 1ر5 درجات يضرب تايوان



تايبيه 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجات على مقياس ريختر تايوان اليوم .

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 32 كيلومترًا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 38ر23 درجة شمالًا وخط طول 66ر121 درجة غربًا، ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

19:14ت م

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