شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل ريال مدريد لمواجهة الهلال السعودي في نهائي مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الهلال السعودي، في كأس العالم للأندية.

ويستعد بعد قليل، ريال مدريد لمواجهة نظيره الهلال السعودي، ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية.

وكان ريال مدريد نجح من التأهل لنهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز أمام النادي الأهلي برباعية، في نصف نهائي البطولة.

كما نجح الهلال السعودي من التأهل للنهائي، عقب الفوز أمام نظيره فلامنجو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة الهلال السعودي

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة الهلال، في نهائي كأس العالم للأندية، كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كامافينجا، ألابا، روديجر، كارفخال.

خط الوسط: مودريتش، تشواميني، كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فالفيردي.