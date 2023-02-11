شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة ريال مدريد بمونديال الأندية.. مفاجأت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تشكيل الفريق لمواجهة نادي ريال مدريد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليًا في المغرب.

ويسعى نادي الهلال لحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه رغم صعوبة اللقاء، فيما يسعى ريال مدريد لتحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

ومن المقرر ان تذاع أحداث اللقاء بين الريال والهلال مباشرة عبر قناة " ssc sport " بشكل مجاني في جميع الانحاء، بتعليق فهد العتيبي.



وتنطلق فعاليات أحداث اللقاء بين ريال مدريد والهلال بعد قليل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.



تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الله عبد الحميد، هيون سو جانج، علي آل بليهي، خليفة الدوسري.

خط الوسط: أندري كاريو، چي كويلار، سالم الدوسري.

خط الهجوم: موسى ماريجا، محمد كنو، فييتو.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد تأهل إلى المباراة النهائية بعد تحقيق الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما تأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعدما تمكن من تحقيق الفوز على فلامنجو بثلاثة اهداف مقابل هدفين.