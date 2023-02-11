مخالفو الإقامة 4 أضعاف مخالفي نظام العمل

كشفت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 11 حتى 17 / 7 / 1444هـ الموافق من 2 حتى 8 / 2 / 2023، أن عدد مخالفي نظام الإقامة يمثلون 4 أضعاف مخالفي نظام العمل. المخالفون - 16781 مخالفا. - 10059 نظام الإقامة. - 4176 أمن الحدود. - 2546 نظام العمل. - 542 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %43 يمنيون. - %55 إثيوبيون. - %2 جنسيات أخرى. - 118 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة. - 18 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. - 23310 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 20985 رجلا. - 2325 امرأة. - 14406 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية. - 1836 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 11085 رُحلوا.



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