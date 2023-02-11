ثقافي / وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية يفتتح معرض الملتقى التشكيلي بطريف



طريف 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، افتتح وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن عبدالرحمن المعمر اليوم, معرض الفنانين التشكيليين المصاحب لملتقى طريف التشكيلي الأول بمحافظة طريف الذي ينظمه فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة, بمشاركة مجموعة من فناني وفنانات المحافظة .

وتجول الدكتور المعمر داخل المعرض الذي يستمر لمدة ٤ أيام ، واستمع لشرح عن محتوياته من قبل المشرف على المعرض مفرح السويلمي والمشرفة على الورش الفنية يازي الدغماني والتي تتضمن أكثر من ٥٠ لوحة تشكيلية لـ٣٢ فناناً من أبناء محافظة طريف.

بعد ذلك قدم مدير الجمعية خلف القاران كلمة خلال الحفل المقام بهذه المناسبة تحدث من خلالها عن الملتقى والمناشط القادمة للجمعية .

وفي نهاية الحفل كرم وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية الشريك الإستراتيجي والراعي الرسمي شركة معادن وشركاء النجاح والفنانين المشاركين في الملتقى والمعرض .

// انتهى //

18:39ت م

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