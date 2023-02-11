السعودية اليوم / باكستان ترسل 200 طن من المواد الإغاثية لدعم ضحايا الزلزال في تركيا



إسلام آباد 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

أرسلت باكستان أكثر من 200 طن من المواد الإغاثية العاجلة إلى المتضررين من كارثة الزلزال الذي وقع مؤخراً في تركيا.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة الباكستانية اليوم أن المواد الإغاثية المرسلة إلى تركيا تشمل الخيام الشتوية والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأساسية.

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18:35ت م

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