السعودية اليوم / الجيش الصومالي يتصدى لهجوم إرهابي في محافظتي جوبا وشبيلى السفلى



مقديشو 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

تصدى الجيش الصومالي، اليوم، لهجوم إرهابي فاشل شنته عناصر مليشيات مسلحة، في منطقة “أفمدو” بمحافظة جوبا السفلى.

وأكد قائد إحدى الوحدات في الجيش الصومالي، اللواء علي محمد محمود في تصريح وفق وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش تصدى لهجوم إرهابي فاشل عبر سيارتين مفخختين، مضيفاً أن المليشيات تكبدت خسائر تمثلت في مقتل 10 من عناصرها، مشيرًا إلى أن وحدات أخرى من الجيش أحبطت محاولة المليشيات الهجوم على منطقتي” سبيب وعانولي ” بمحافظة شبيلى السفلى عبر سيارتين مفخختين.

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17:23ت م

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