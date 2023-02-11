السعودية اليوم / "السعودية للخدمات الأرضية" تنظم منتدى القادة للسلامة



جدة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

نظمت الشركة

وناقش المنتدى الذي يُمثّل فرصةً لاجتماع المختصين، آخر المستجدات فيما يتعلق بنظم وإجراءات السلامة في مناولة الطائرات والخدمات الأرضية، وكذلك النتائج الإيجابية المكتسبة من لوائح سلامة الطيران الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني GACA - 68 - 151 .

واستعرض معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في كلمةً له خلال المنتدى، ملامح من إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني خلال عام 2022 ومن بينها إعلان المخطط الرئيس لمطار الملك سلمان الدولي لخدمة 100 مليون مسافر سنوياً، ونقل ملكية 25 مطاراً لشركة مطارات القابضة وافتتاح صالتي 3 و 4 بمطار الملك خالد الدولي.

وتطرق معاليه إلى بعض مشروعات وخطط الهيئة لعام 2023 من بينها إطلاق ناقل وطني جديد لمنافسة كبريات شركات الطيران في العالم، وتحسين البنية التحتية لقطاع الطيران المدني السعودي، وتطوير المطارات الجديدة لدعم المشاريع الضخمة كجزء من رؤية المملكة 2030، منوهاً بأهمية العمل معاً لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة والاستدامة البيئية، باعتبارها من أهم أولويات قطاع الطيران المدني في المملكة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية أهمية التقاء المختصين في قطاعات الطيران والسلامة وخدمات المطارات بشكل مستمر للتقييم والمتابعة والاطلاع على كل جديد بما يسهم في تعزيز الجهود الميدانية وتحقيق الأهداف المشتركة.

وقد تضمنت فعاليات المنتدى، العديد من المحاضرات وأوراق العمل المقدمة من الخبراء والمختصين بالهيئة العامة للطيران المدني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، بالإضافة إلى مناقشات بين القطاعات المختلفة مع تقديم عرض مرئي عن التعاون المشترك في مجال السلامة بين الهيئة العامة للطيران المدني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، إلى جانب تناول عدة موضوعات تتعلق بنظم وإجراءات السلامة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي بعد التعافي من آثار تداعيات )كوفيد-19( خلال السنوات الماضية.

وفي ختام المنتدى، تم تكريم عدد من منسوبي الشركة السعودية للخدمات الأرضية المتميزين في مجال السلامة تقديراً وتحفيزاً لهم لمزيدٍ من التميّز.

// انتهى //

16:54ت م

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جدة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسنظمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مؤخرا ، منتدى القادة للسلامة، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد بن حسن الإدريسي، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال السلامة والخدمات الأرضية بالمطارات السعودية وممثل عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي " أياتا "، وذلك بفندق موفنبيك في الرياض.وناقش المنتدى الذي يُمثّل فرصةً لاجتماع المختصين، آخر المستجدات فيما يتعلق بنظم وإجراءات السلامة في مناولة الطائرات والخدمات الأرضية، وكذلك النتائج الإيجابية المكتسبة من لوائح سلامة الطيران الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني GACA - 68 - 151 .واستعرض معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في كلمةً له خلال المنتدى، ملامح من إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني خلال عام 2022 ومن بينها إعلان المخطط الرئيس لمطار الملك سلمان الدولي لخدمة 100 مليون مسافر سنوياً، ونقل ملكية 25 مطاراً لشركة مطارات القابضة وافتتاح صالتي 3 و 4 بمطار الملك خالد الدولي.وتطرق معاليه إلى بعض مشروعات وخطط الهيئة لعام 2023 من بينها إطلاق ناقل وطني جديد لمنافسة كبريات شركات الطيران في العالم، وتحسين البنية التحتية لقطاع الطيران المدني السعودي، وتطوير المطارات الجديدة لدعم المشاريع الضخمة كجزء من رؤية المملكة 2030، منوهاً بأهمية العمل معاً لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة والاستدامة البيئية، باعتبارها من أهم أولويات قطاع الطيران المدني في المملكة.من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية أهمية التقاء المختصين في قطاعات الطيران والسلامة وخدمات المطارات بشكل مستمر للتقييم والمتابعة والاطلاع على كل جديد بما يسهم في تعزيز الجهود الميدانية وتحقيق الأهداف المشتركة.وقد تضمنت فعاليات المنتدى، العديد من المحاضرات وأوراق العمل المقدمة من الخبراء والمختصين بالهيئة العامة للطيران المدني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، بالإضافة إلى مناقشات بين القطاعات المختلفة مع تقديم عرض مرئي عن التعاون المشترك في مجال السلامة بين الهيئة العامة للطيران المدني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، إلى جانب تناول عدة موضوعات تتعلق بنظم وإجراءات السلامة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي بعد التعافي من آثار تداعيات )كوفيد-19( خلال السنوات الماضية.وفي ختام المنتدى، تم تكريم عدد من منسوبي الشركة السعودية للخدمات الأرضية المتميزين في مجال السلامة تقديراً وتحفيزاً لهم لمزيدٍ من التميّز.// انتهى //16:54ت م0046

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