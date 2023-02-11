شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال السعودي يتلقى 4 عروض قوية للرحيل عن الزعيم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعض العروض القوية خلال الفترة الأخيرة من أجل الرحيل عن صفوف الزعيم بعد نهاية الموسم الجاري.

كويلار يتلقى 4 عروض رسمية للرحيل عن الهلال

وكشفت تقارير صحفية منذ قليل، عن مفاجأة كبرى داخل الهلال السعودي، حيث تلقى اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار، نجم وسط الزعيم، 4 عروض رسمية؛ للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وأكدت شبكة "ViVA Sports"، على تلقي جوستافو كويلار، 4 عروض رسمية من البرازيل، من أجل الرحيل عن صفوف الهلال بالموسم المقبل.

العروض المقدمة لـ جوستافو كويلار

وأوضحت التقارير على أن جوستافو كويلار، تلقى عروض قوية من جانب، كل من " نادي فلامنجو - كروزيرو - إنتر ناسيونال - فاسكو دي غاما".

وكان قد انضم كويلار، إلى الهلال، في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي؛ حيث لعب منذ ذلك الوقت، 109 مباريات مع الفريق الأول، في مختلف المسابقات.