شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل فلامينجو الرسمي لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا دقائق قليلة عن انطلاق فعاليات المباراة المنتظرة، التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامينجو البرازيلي ونظيره الأهلي المصري، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب لعام 2023.

تشكيل فلامينجو البرازيلي لمواجهة الأهلي

وأعلن المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامينجو البرازيلي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره النادي الأهلي المصري، بعد قليل.

وجاء تشكيل فلامينجو كالآتي..

في حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: ‏فاريلا، فابريزيو، ديفيد لويز، أيرتون لوكاس.

خط الوسط: فيدال، تياجو مايا، ريبيرو، جورجيان دي أراسكاتيا.

الهجوم: جابي، بيدرو.

موعد مباراة الأهلي ضد فلامينجو في المونديال

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي ضد فلامينجو البرازيلي، بعد قليل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.