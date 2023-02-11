تحديد ضوابط فرض رسوم المدارس الأهلية في 2023

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان، الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية في عام 1444هـ – 2023، التي تنظم عمل وزارة التعليم واللجان المعنية لمراجعة الضوابط المنظمة، وإعداد قاعدة بيانات شاملة عن المدارس الأهلية ورسومها في المملكة.

وأوضحت الضوابط وفق ما نشرته جريدة "أم القرى"، أن دور الوزارة سيقتصر أيضا على استقبال الشكاوى الواردة بهذا الشأن ودراستها، ووضع الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الطالب والمدرسة وولي الأمر.

وأشار القرار إلى تشكيل لجنة في الوزارة بقرار من الوزير تُعنى بمراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية للمدارس الأهلية.

وتختص اللجنة بمراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بتسجيل رسومها الدراسية وأي تغيير يطرأ عليها من خلال الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة الرابعة، إلى جانب مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بإشعار أولياء الأمور بأي تغيير يطرأ على الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن سنة.

وتضمنت الضوابط رفع تقرير سنوي إلى الوزير متضمناً حجم التغيّر السنوي في مستوى الرسوم الدراسية لدى المدارس ومبررات التغيير، وتوصياتها والمعالجات المقترحة.

ووفقا للمادة الرابعة من الضوابط، فعلى المدرسة الالتزام بتسجيل رسومها الدراسية وتاريخ نفاذها وأي تغيير عليها من خلال بوابة التعليم الأهلي على الرابط الإلكتروني لبرنامج الرسوم الدراسية، وفي جميع الأحوال تحدد المدرسة الرسوم الدراسية وتسجيلها عبر البوابة قبل سنة من بدء العام الدراسي، ولا يْعتد بأي تعديل يطرأ على الرسوم بعد تلك المدة، ولا يجوز زيادتها في أثناء العام الدراسي.

وتابع القرار: "تنشر وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالرسوم الدراسية للمدارس، وتكون هي المرجع في وجود أي خلاف".