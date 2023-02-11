غدا.. افتتاح مؤتمر مزدوجي الاستثنائية للموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة الدكتور عمار بوقس أن المؤتمر يبحث العلاقة بين الإعاقة والموهبة والإبداع، من خلال مشاركة (75) متحدثاً من (10) دول بأكثر من (50) بحثاً علمياً في مجال الموهبة والإعاقة، مشيراً إلى أن المؤتمر يصاحبه عدد من ورش العمل التدريبية، ومعرض يحتوي على العديد من الأجنحة التعريفية للمهتمين بالموهبة والإعاقة. ويأتي هذا المؤتمر الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام من 12-14 فبراير 2023، بمركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض.
استكمالاً لنسخته الأولى التي بدأت في عام 2019، بمشاركة نخبة من الخبراء المختصين في مجال الموهبة والإعاقة من مختلف دول العالم، حيث يهدف المؤتمر في نسخته الثانية إلى تفسير طبيعة العلاقة بين الموهبة والإعاقة، ومناقشة أهم العوامل المساهمة في تنمية الموهبة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يهدف إلى الكشف عن أبرز الأساليب والتقنيات الحديثة لخدمة مزدوجي الاستثنائية.
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