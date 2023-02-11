اقتصادي / مذكرة تفاهم بين" شركة وسط جدة للتطوير" و "معهد إدارة المشاريع"



جدة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس

وقعت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيسي لمشروع وسط جدة، مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع، تهدف لتبادل الخبرات والارتقاء بطرق نشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع على مستوى المملكة.

وتهدف المذكرة لتشجيع ودعم الدورات التدريبية التخصصية المعتمدة من قبل المعهد، ونقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة.

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16:22ت م

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