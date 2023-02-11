شكرا لقرائتكم خبر عن هدف نجم اتحاد جدة في مرمى العدالة مرشح لجائزة بوشكاش والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن ترشيح هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لجائزة بوشكاش المقدمة من الاتحاد الدولي.

ورشحت التقارير البرازيلية، هدف رومارينيو لاعب اتحاد جدة أمس الجمعة، في مرمى العدالة لجائزة بوشكاش، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأجمل الأهداف.

وسجل رومارينو هدفا رائعا، عندما ارتقى في الهواء، وتعامل مع كرة عرضية وصلته من مواطنه برونو هنريكي، بلعبة خلفية مزدوجة.

الهدف تفاجأ به كل من في الملعب، افتتح به أهداف فريقه في المباراة التي انتهت بخماسية نظيفه ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي.

وقالت تقرير نشرته شبكة "ESPN Brazil": "جائزة بوشكاش، سجل رومارينيو هدفا رائعا على طريقة رونالدو واحتفل مثل رونالدينهو".

وأضاف التقرير: "اشتهر رومارينيو بأهدافه التاريخية عندما كان يدافع عن ألوان فريق كورنثيانز البرازيلي، وعاد ليلفت الأنظار في السعودية بهدف رائع".

وحول الهدف الذي سجله في شباك العدالة، قال اللاعب إنه اتخذ قرارا ارتجاليا لا يتكرر كثيرا خلال مسيرته الرياضية، وهو سعيد به، ويتمنى أن يحدث مجددا في المباريات المقبلة، وأن يوفق في تسجيل الأهداف التي تسعد الجماهير.