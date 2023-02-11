شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة فلامينجو في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، وذلك مساء اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.

موعد مباراة الأهلي ضد فلامينجو

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي ضد فلامينجو، بعد قليل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - طاهر محمد طاهر

الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمد شريف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية

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وتنقل أحداث مباراة الأهلي ضد فلامينجو، عبر شاشة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

